В Кремле ответили на вопрос о будущем ОДКБ Песков: существование ОДКБ не ставится под сомнение

Фото: odkb-csto.org

Присутствие разногласий в ОДКБ не ставит под сомнение ее будущее существование, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он признал, что в организации есть разные мнения по «некоторым моментам», поэтому два документа не были подписаны в ходе встречи, передает ТАСС.

Нет, никоим образом [непринятие декларации о помощи Армении не скажется на будущем ОДКБ], существуют определенные разногласия по некоторым моментам, которые не позволили действительно подписать два документа вчера. Но это не значит, что это каким-то образом ставит под угрозу существование ОДКБ, — сказал Песков.

23 ноября в Ереване состоялся саммит лидеров стран ОДКБ, в котором принимали участие президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян. Лидеры стран обсуждали вопрос о продлении миротворческой миссии в Армении, а также судьбу мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

По итогам встречи Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении. При этом армянский лидер отметил, что переговоры ОДКБ искренни и позитивны.