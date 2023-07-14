В Кремле ответили на опасения экспертов по запрету смены пола Песков: опасения экспертов о запрете на смену пола чрезмерны

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Дмитрий Песков

Госдума учитывала позицию экспертного сообщества, разрабатывая закон о запрете на смену пола, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам спикера Кремля, которые приводит РИА Новости, звучащие опасения по поводу принятого сегодня закона чрезмерны. До этого юристы и врачи написали критический отзыв на проект.

Все эти обращения были экспертами проработаны в Думе, и на эти вопросы были даны ответы, поэтому здесь в данном случае какие-то опасения, наверное, чрезмерны. Соответствующие оговорки сделаны, — сказал он.

Сегодня, 14 июля, депутаты Госдумы проголосовали за закон о запрете на смену пола в окончательном чтении. Инициатива запрещает осуществлять процедуру смены пола как за счет хирургического вмешательства, так и через применение специальных лекарственных препаратов. Исключения коснутся тех случаев, когда медицинское вмешательство связано с лечением врожденных аномалий или генетических заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.

Закон также исключил возможность внести данные о смене пола в документы государственного образца. Соответствующие справки о проведении операции для граждан, которые еще не внесли изменения в паспорт, будут аннулированы.

Телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак раскритиковала закон, назвала его репрессивным и посетовала на то, что попытка уйти от либеральных ценностей вводит общество в «средневековую азиатчину».