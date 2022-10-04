В Кремле отреагировали на заявление Лукашенко об участии в СВО Песков заявил, что Россия и Белоруссия тесно взаимодействуют по вопросам спецоперации

Фото: kremlin.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, который сообщил, что Минск участвует в специальной военной операции, но своих солдат никуда не посылает, передает «Интерфакс». Представитель Кремля напомнил, что между странами происходит тесное взаимодействие в рамках союзнических отношений.

Белоруссия — это наш союзник, это наш партнер, с которым у нас Союзное государство. И, конечно, в рамках этого Союзного государства и в рамках союзнических отношений происходит очень тесное взаимодействие, — отметил Песков.

По словам Лукашенко, участие Белоруссии в СВО состоит в том, чтобы не допустить распространения конфликта на территорию страны и не допустить нанесения удара со стороны Польши, Литвы и Латвии.

Ранее Лукашенко сообщил, что население Белоруссии не будет мобилизовано для участия в военной операции на Украине. По его словам, слухи о мобилизации создают внешние источники, которые пытаются «уцепиться хоть за что-то, чтобы создать ситуацию».