Лукашенко подтвердил участие Белоруссии в СВО на Украине Лукашенко заявил, что Белоруссия принимает участие в спецоперации РФ на Украине, но своих военных не посылает

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Белоруссия принимает участие в специальной военной операции на Украине, заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности, передает БелТА. Однако он отметил, что Минск своих военных никуда не посылает.

Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства, — заявил глава государства.

По словам Лукашенко, участие Белоруссии в СВО состоит в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию страны и не допустить нанесения удара со стороны Польши, Литвы и Латвии.

Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие, — резюмировал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко сообщил, что население Белоруссии не будет мобилизовано для участия в военной операции на Украине. По его словам, слухи о мобилизации создают внешние источники, которые пытаются «уцепиться хоть за что-то, чтобы создать ситуацию».

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил об отсутствии необходимости мобилизации в республике. Он отметил, что страна выполняет поставленные цели по обороне.