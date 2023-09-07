Песков пригрозил судом за незаконное удержание средств России за рубежом

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Дмитрий Песков

Решение властей США о передаче конфискованного имущества российских граждан Вооруженным силам Украины является незаконным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Кремль относится к действиям Вашингтона абсолютно негативно. Он подчеркнул, что каждый случай незаконного удержания средств РФ за рубежом повлечет серьезные судебные разбирательства.

Все случаи, связанные с блокировкой и арестом или другим удержанием каких-либо средств, относящихся к государственной собственности, к частной собственности, смешанным видам собственности РФ за границей, мы считаем незаконными актами, — заявил Песков.

Песков также отметил, что в настоящее время ведутся судебные разбирательства, связанные с незаконным изъятием имущества. Некоторые предприниматели уже сумели достигнуть успеха в судах европейских стран. Эта работа по линии государства будет продолжаться, подытожил он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон передаст Киеву средства, конфискованные у российских предпринимателей. Речь идет о сумме в $5,4 млн. По словам чиновника, средства будут направлены на поддержку ветеранов украинских вооруженных сил, их реабилитацию и реинтеграцию.