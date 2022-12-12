В Кремле оценили возможность изменения ядерной доктрины Песков: Россия не собирается быстро менять ядерную доктрину

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Кремль не собирается быстро менять российскую ядерную доктрину, но ее установки сопоставляются с положениями, принятыми в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, российские эксперты анализируют доктринальные установки других стран в том числе с учетом развития общей ситуации.

Речь не идет о каких-то быстрых действиях в этом плане. Речь идет о том, что постоянно идет мыслительный процесс, идет сопоставление доктринальных установок, — сказал представитель Кремля.

Ранее лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий посоветовал американским специалистам внимательнее изучить ядерную доктрину России, прежде чем пугать ответом на возможный удар. Так политик прокомментировал предупреждение помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о последствиях в случае применения ядерного оружия на Украине.

В свою очередь замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия вправе применить ядерное оружие в строгом соответствии с основами государственной политики в области ядерного сдерживания. По его словам, это будет сделано, если на Россию и ее союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений, а также при агрессии с использованием обычного оружия, если речь идет об угрозе существованию государства.