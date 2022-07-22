«Глупость»: Песков об обвинениях в задержке турбины для «Северного потока» Песков: сообщения о проблемах с доставкой турбины для «Северного потока» безосновательны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безосновательными заявления о задержке возврата турбины для «Северного потока» якобы по вине России, транслируемые в СМИ. По его словам, которые приводит ТАСС, для прояснения вопроса следует обращаться к первоисточнику, которым является компания «Газпром», а по состоянию на 20 июля Москва не получила документации по этой турбине.

Здесь любые упреки [в адрес России] абсолютно безосновательны. В данном случае это какие-то неправильные источники. Рекомендую обращаться к первоисточнику, — заявил представитель Кремля.

Помимо этого, он указал, что информация зарубежных СМИ о том, что Россия якобы не указала Siemens, куда необходимо привезти турбину, также является ложной.

Это полная глупость, потому что компания «Сименс» прекрасно знает, где установлена эта турбина. То есть это просто абсурдное сообщение источников, — заключил пресс-секретарь.

Ранее агентство Reuters сообщило, что турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии из-за отсутствия разрешения на транспортировку объекта со стороны России. Уточняется, что турбина, предназначенная для компрессорной станции «Портовая», прошла техобслуживание в Канаде и 17 июля была доставлена в немецкий город Кельн. Собеседник агентства отметил, что дата возврата турбины «Газпрому» неизвестна и может занять от нескольких дней до пары недель.