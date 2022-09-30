В Кремле оценили последствия отзыва лицензии у «Турецкого потока» Песков: отзыв лицензии у «Турецкого потока» не повлияет на его работу

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Газораспределительная станция

Отзыв лицензии у газопровода «Турецкий поток» никак не повлияет на его функционирование, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, газ продолжает перенаправляться по трубопроводу в прежних объемах, передает РИА Новости.

Пока только могу сказать, что это не влияет на его функционирование, то есть ток газа идет, — отметил Песков.

Ранее компания South Stream Transport B.V., оператор газопровода «Турецкий поток», сообщила, что у нее досрочно отозвали экспортную лицензию из-за санкций Европейского союза против России. Отмечается, что речь идет о санкциях от 18 сентября.

Компания уверяет, что поставки по газопроводу не пострадают. Она уже подала заявку на возобновление действия экспортной лицензии и ожидает ответа от соответствующих государственных органов Нидерландов. В заявке отмечается, что поставки важны для энергетической безопасности Европы.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что газопровод из России в Турцию через Черное море обеспечивает газом не только саму Турцию, но и страны Европы, а потому они должны быть благодарны Анкаре. По его словам, на сегодняшний день «Турецкий поток» является ключевой газовой артерией для европейских государств. Также Путин добавил, что в отличие от других путей поставок газа «Турецкий поток» всегда работал исправно, ритмично и без сбоев. В этом, по его мнению, также заслуга Эрдогана и его политики.