В Кремле оценили планы Великобритании объявить ЧВК «Вагнер» террористами Песков напомнил Лондону, что ЧВК «Вагнер» де-юре не существует

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Боец ЧВК «Вагнер»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать планы Великобритании объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Представитель Кремля напомнил, что юридически такой компании не существует, передает ТАСС.

Нет, здесь нечего комментировать. Здесь, наверное, можно только напомнить, что де-юре такой группы не существует, — сказал Песков.

Ранее глава Министерства внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман заявила, что правительство намерено включить частную военную компанию «Вагнер» в перечень террористических организаций.

Объявление «Вагнер» организацией-террористом поставит ее участников вне закона на территории Великобритании. Также уголовному преследованию станет подвергаться помощь компании и одобрение ее деятельности со стороны третьих лиц и организаций. За это британское законодательство предполагает до 14 лет тюремного заключения. Любой актив на территории страны подлежит конфискации в случае обнаружения.

Ранее администрация Белого дома запросила у Конгресса США в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета $200 млн на противодействие ЧВК «Вагнер» в Африке. Часть этих средств также предназначается на борьбу с другими формированиями на континенте.