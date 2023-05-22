В Кремле оценили отказ Брюсселя переподключать российские банки к SWIFT Песков: нежелание ЕС переподключать Россельхозбанк к SWIFT осложнит выполнение зерновой сделки

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Нежелание Евросоюза переподключать Россельхозбанк к SWIFT ослoжняет выполнение«зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это свидетельствует о неконструктивности позиции Запада, с которой приходится сталкиваться генсеку ООН Антониу Гутерришу.

Это является одним из показателей того, что, несмотря на все усилия ООН, господина Гутерриша, он сталкивается, скажем так, с неконструктивной позицией западников. Это действительно осложняет этот процесс, осложняет выполнение российской части черноморской инициативы, — сообщил Песков.

Ранее МИД России сообщил, что зерновая сделка продлена до 17 июля 2023 гoда включительно. В ведомстве назвали пять ключевых задач, которые должны быть решены к этой дате, в противном случае Москва oткажется от дальнейшей пролонгации соглашения.

Зерновая сделка является составной частью пакетной договорeнности. Вторую часть представляет меморандум Россия — ООН, он рассчитан на три года и предусматривает снятие блокировок с российского экcпорта продовольствия и удобрений, подключение Россельхозбанка к международной платежной системе SWIFT и ряд дрyгих мер.