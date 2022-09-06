В Кремле объяснили, почему Путин и Зеленский не садятся за стол переговоров Песков: для переговоров Путина и Зеленского нужен фундамент договоренностей

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Для того чтобы состоялись переговоры между президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, необходимо построить фундамент договоренностей, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, по его словам, на сегодняшний день об этом не может быть и речи, передает РИА Новости.

Для того чтобы такая встреча могла состояться и чтобы сама идея такой встречи была на повестке дня, нужно проделать работу и нужно построить фундамент тех договоренностей, которые можно зафиксировать на высшем уровне. Об этом пока речи не идет, — поделился Песков.

Он подчеркнул, что позиция Кремля по данному вопросу не поменялась и встреча ради встречи никому не нужна. Для реальных переговоров необходима возможность слышать друг друга.

Ранее Песков заявил, что Россия по-прежнему готова вести переговоры с Украиной, но только таким образом, чтобы интересы Москвы никак не страдали. По его словам, все кризисные ситуации заканчиваются за столом переговоров и «так будет и на этот раз».

В июле Песков уже заявлял, что возможность возобновления переговоров России с Украиной нельзя исключать. При этом он отметил, что подвижек в сторону дипломатического решения конфликта между двумя сторонами по-прежнему не наблюдается.