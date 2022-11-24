В Кремле не подтвердили встречу представителей России и Украины в Абу-Даби Песков заявил, что ему неизвестно о встрече представителей России и Украины в Абу-Даби

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о том, что 17 ноября представители России и Украины встретились в Абу-Даби, передает ТАСС. Накануне СМИ писали, что предметом встречи якобы стало обсуждение обмена пленными и возобновление экспорта аммиака.

Нет, вообще ничего не известно. Я ничего не могу сказать. Я первый раз об этом слышу, — сказал Песков.

Ранее агентство Reuters сообщило, что официальные лица России и Украины встретились 17 ноября в ОАЭ для того, чтобы обсудить возможность возобновления экспорта российского аммиака в обмен на возвращение военнопленных ВС РФ и ВСУ. По информации агентства, стороны также обсудили вопрос урегулирования препятствий по осуществлению зернового соглашения, чтобы облегчить ситуацию с продовольственным кризисом. Отмечалось, что несмотря на центральную роль ООН в переговорах по экспорту зерновых культур и сельхозпродукции из украинских портов, на встрече в Эмиратах представители организации отсутствовали.

Посол Украины в Турции Василий Боднар в разговоре с журналистами отметил, что «освобождение украинских военнопленных является частью переговоров об открытии экспорта российского аммиака». При этом дипломат не стал уточнять, состоялась ли встреча представителей Москвы и Киева в ОАЭ.