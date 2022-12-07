В Кремле исключили причастность Москвы к попытке госпереворота в Германии Песков заявил, что Россия не имеет отношения к попытке госпереворота в Германии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ни о какой связи России с событиями, которые называют попыткой государственного переворота в Германии, не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, такую же позицию транслирует и Берлин. Песков признался, что в Кремле о происходящем узнали из сообщений в СМИ, передает РИА Новости.

Это внутренняя проблема ФРГ. Они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи быть не может. Поэтому мы узнали из сообщений в СМИ, нечего сказать об этом, — заявил Песков.

Ранее руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов сообщил NEWS.ru, что националистическое движение в ФРГ «Рейхсбюргеры» предприняло беспрецедентную попытку государственного переворота. Подобной акции не было очень давно, заметил эксперт.

По его мнению, данный эпизод не говорит о попытке вмешательства иностранных государств в дела Германии. Речь идет только о немецких гражданах, которые радикально выступают за иное видение государственного строя.

Полиция ФРГ задержала несколько десятков человек по подозрению в подготовке государственного переворота. Генпрокуратура страны сообщила, что среди задержанных есть гражданка России. Отмечалось, что на бундестаг шли правые экстремисты, против которых сейчас проводится одна из крупнейших операций со стороны правоохранительных органов Германии.