В кабмине назвали вбросом статью Bloomberg о давлении на Центробанк РФ Пресс-секретарь Мишустина назвал вбросом статью Bloomberg о давлении на Центробанк РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков заявил, что публикация агентства Bloomberg о давлении правительства на Центробанк в вопросе понижения ключевой ставки, не соответствуют действительности. Статью агентства он назвал вбросом, сообщает РИА Новости.

Такие вбросы являются спекуляцией с целью повлиять на развитие ситуации в экономике, — пояснил Беляков.

По его словам, правительство и ЦБ «находятся в постоянном контакте». Это касается и вопросов о выработке мер поддержки экономики в условиях санкций. Они действуют «в рамках своих полномочий и функционала», добавил пресс-секретарь. Он отметил, что к подобным публикациям бизнес и граждане всегда относятся чувствительно.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что российское правительство давит на ЦБ, чтобы заставить его просигнализировать о возможном снижении ключевой ставки.

Первое в 2023 году заседание по данному вопросу намечено на 10 февраля. Ключевая ставка сейчас находится на уровне 7,5%, ее установили в сентябре 2022 года.

Ранее заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин допустил повышение ключевой ставки для стабилизации инфляции на цели 4% к 2024 году. Однако для этого требуется значимая реализации проинфляционных рисков, о которых говорилось на совете директоров по итогам декабрьского заседания, добавил он. Заботкин отметил, что проинфляционных рисков довольно много — в частности, есть сигналы о некотором дефиците трудовых ресурсов в отдельных отраслях.