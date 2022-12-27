В Банке России допустили повышение ключевой ставки Зампред ЦБ Заботкин допустил повышение ключевой ставки для стабилизации инфляции на цели 4%

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин допустил повышение ключевой ставки для стабилизации инфляции на цели 4% к 2024 году. Однако для этого требуется значимая реализации проинфляционных рисков, о которых говорилось на совете директоров по итогам декабрьского заседания, приводит слова финансиста РБК.

Есть понимание, что, если это потребуется для того, чтобы стабилизировать инфляцию на цели 4% к 2024 году, то мы это предпримем, — сказал Заботкин, отметив, что проинфляционных рисков довольно много.

В частности, добавил зампред Центробанка, есть сигналы о некотором дефиците трудовых ресурсов в отдельных отраслях. Также сохраняются логистические ограничения и ограничения на импорт.

Есть несколько более высокая траектория бюджетного дефицита, — отметил Заботкин.

Также, отметил заместитель председателя регулятора, не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что за последние недели стали менее благоприятными внешнеэкономическая конъюнктура и внешние условия. В совокупности все это является большим списком проинфляционных факторов.

Однако, добавил Заботкин, необходимость повышения ставки будет обусловливаться тем, в какой комбинации и каком объеме в итоге эти факторы будут реализовываться в 2023 году.

Если они не реализуются, тогда, вполне возможно, что повышения ставки не понадобится, — заключил эксперт.

Ранее управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист предположил, что Центробанк может снизить ключевую ставку в 2023 году. По мнению эксперта, регулятор может прибегнуть к ее снижению в следующем году (за чем последует и снижение ставок по потребкредитам и ипотеке), чтобы мотивировать население брать деньги в кредит и тратить их на товары и услуги для развития экономики страны.