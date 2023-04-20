В Госдуме заявили об исчерпании в ЕС мер для антироссийских санкций Депутат Журова заявила об исчерпании Евросоюзом новых мер для антироссийских санкций

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Европе становится все сложнее придумывать новые меры для антироссийских санкций, считает первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с Lenta.ru депутат оценила перспективы новых ограничений как «выстрел себе в ногу».

Видимо, все подходит к какой-то точке, когда уже придумать невозможно, а мы все равно не на боку лежим. Видимо, было понимание, что за это время мы должны были грохнуться экономически, но у нас все еще нормально. В этом отношении, конечно, что-то еще можно придумывать, но они, видимо, исчерпали, фантазия закончилась... Если закрывать дальше, это уже стрелять себе в ногу, — считает депутат.

Ранее неназванный европейский чиновник заявил в интервью Financial Times, что ЕС достиг потолка после введения десятого пакета антироссийских санкций. По его словам, меры против некоторых отраслей невозможны, поскольку задевают интересы отдельных стран-членов Евросоюза.

Между тем, дальнейшие санкции ЕС могут быть направлены уже не на Россию, а на третьи страны, игнорирующие или нарушающие предыдущие запреты, считает евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич. Это будет «актом отчаяния» Запада, полагает парламентарий.