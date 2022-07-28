В Госдуме заявили о защите украинскими бойцами земель корпораций США Депутат Госдумы Шеремет заявил о защите украинскими войсками земель корпораций США

Фото: The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что украинская армия сражается за интересы американских транснациональных корпораций. По его словам, именно корпорации скупили самые плодородные земли на Украине и заставляют украинцев умирать за них, сообщает РИА Новости.

Украинская армия сегодня воюет за земли американских транснациональных огромных корпораций, скупивших наиболее плодородные южные земли на Украине. Сегодня именно они заставляют умирать украинцев за купленные ими земли, — подчеркнул депутат.

Он напомнил, что лоббировал продажу земли на Украине президент Владимир Зеленский.

Об этом гражданам Украины не говорят. Они по наивности своей не понимают, что уже фактически живут на американской земле. Пора уже украинскому народу прозреть, — считает Шеремет.

Ранее стало известно, что подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил: Запад может прервать поставки оружия на Украину к осени из-за нарастающего недовольства своих граждан. Как только наступят холода, население ЕС и США начнет свое давление на власти, чтобы они закончили снабжать Киев оружием, пояснил он.