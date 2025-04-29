В Госдуме заявили о необходимости усиливать российскую армию Депутат Соболев призвал серьезно подготовить ВС РФ к отражению агрессии Европы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктор Соболев

Вооруженным силам России необходимо усиление для противостояния потенциальной агрессии со стороны Европы, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, такие меры должны включить создание Ленинградского и Московского военных округов, а также укрепление обороноспособности на стратегических направлениях.

Конечно, нужно принимать создание Ленинградского и Московского военных округов. Это из той серии вопросов, которые мы должны решить так, чтобы на любом стратегическом направлении, особенно в европейской части России, мы были готовы к отражению агрессии. Нужно будет укреплять границы, восстанавливать вооруженные силы до уровня, когда они будут способны отразить агрессию любого геополитического противника. На любом стратегическом направлении и в любых условиях обстановки, — высказался Соболев.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что Россия перестанет сталкиваться с угрозой войны, когда потенциальный противник даже думать не посмеет инициировать такие учения, которые сегодня Североатлантический альянс проводит на Балтике. По его словам, в настоящее время враг тренируется, чтобы захватывать российские территории.