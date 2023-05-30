В Госдуме заявили о необходимости цензуры в компьютерных играх Депутат Лантратова предложила вырезать сцены насилия из компьютерных игр

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компьютерные игры на территории России должны иметь прокатные удостоверения по аналогии с кинофильмами, считает первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. В беседе с НСН она отметила, что в играх зачастую присутствуют сцены, которые необходимо вырезать.

Когда выходит на наш рынок какой-то иностранный фильм, мы можем заметить, что нецензурные фразы у нас переводятся по-другому. Или какие-то сцены насилия могут быть вырезаны из фильма. Я об этом говорю. Фильм получает прокатное удостоверение, если вырезаны такие сцены, поцелуй однополой пары или еще что-то. Игра в целом может быть нормальная, но в определенный момент показывается что-то не то, — объяснила депутат.

По ее словам, в играх зачастую присутствуют сцены насилия, которые никак не влияют на сюжет, но оказывают негативное воздействие на психику ребенка, а потому их следует вырезать.

Дети играют в игры, смотрят фильм, а потом у нас статистика показывает вовлечение в такие вещи. Такие игры детям не нужны, — подчеркнула парламентарий.

При этом она заметила, что в целом не против компьютерных игр.

Ранее психолог Софья Сулим посоветовала родителям показывать интерес к реальному миру на собственном примере, чтобы оторвать ребенка от гаджетов.