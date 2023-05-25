В Госдуме заявили о готовности контролировать оружие для теробороны Генерал Соболев заявил о наличии контроля за оружием для выдачи теробороны

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Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил NEWS.ru о гарантиях контроля за оружием для выдачи бойцам территориальной обороны на границе с Украиной. Депутат объяснил, что оружие будет закреплено за батальонами или конкретными бойцами по тому же принципу, который применяется в войсках.

Если им выдают это оружие, оно закрепляется за подразделениями и конкретными военнослужащими, они несут полную ответственность за него. Это не так чтоб раздали оружие, и они разбрелись. Это воинские части, войска теробороны. Там есть командиры, штабы, подразделения и там все контролируется на полном серьезе. Никакой утечки не может быть, — подчеркнул генерал.

Также Соболев заявил, что выдача оружия отрядам территориальной обороны будет законной, особенно в условиях конфликта. Депутат считает, что вооружить тероборону на границах с Украиной нужно как можно скорее.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе созданы семь батальонов теробороны общей численностью около трех тысяч человек. По словам Гладкова, власти ищут законные основания для вооружения этих отрядов, чтобы при необходимости бойцы были готовы противостоять противнику. Такая необходимость возникла после нападения украинской ДРГ на Белгородскую область 22 мая, объяснил он.