В России могут запретить продажу энергетиков детям Депутат ГД Леонов поддержал законопроект о запрете продажи энергетиков детям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуму на рассмотрение внесли законопроект о запрете продажи энергетических напитков лицам, не достигшим 18 лет. В разговоре с Lenta.ru заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов поддержал данную инициативу и отметил, что продажу энергетиков детям следует ограничить во всех субъектах России.

Леонов подчеркнул, что пока законопроект не рассматривался. Парламентарий уверен, что фракция ЛДПР поддержит инициативу. По словам депутата, энергетики необходимо запретить продавать несовершеннолетним из-за их негативного влияния на здоровье детей.

Закон такой внесен. Он пока не рассматривался. Я думаю, что фракция ЛДПР поддержит эту инициативу, и считаю, что необходимо ограничить продажу энергетических напитков среди лиц до 18 лет, потому что они достаточно негативно влияют на здоровье, прежде всего, детей, поэтому надо запрещать, — пояснил парламентарий.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в январе 2023 года сообщил, что в ГД разрабатывают законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. По его словам, также в рамках проекта будет прописано наказание для продавцов и предпринимателей, предпринявших попытку продать напиток детям.