В Госдуме рассказали о стратегии ВСУ при главкоме Сырском Депутат Журавлев: Сырский полагается исключительно на помощь Запада

Фото: president.gov.ua

Александр Сырский

Стратегия и тактика ВСУ после назначения Александра Сырского главнокомандующим не изменились, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, новый главком также опирается исключительно на помощь Запада.

Пока не видно никаких особенных отличий в стратегии и тактике ВСУ. Сырский, как и ранее Залужный, снова просит у Запада оружие, связывая только с этими поставками свои будущие действия. Он признает очевидный факт — украинская армия по всей линии фронта перешла к обороне. Что касается оборонительных укреплений по примеру российских, то украинский генерал Наев, который бетонные «зубы дракона» устанавливал вдоль северных границ с Россией, тоже был отправлен в отставку вместе с Залужным, — заявил Журавлев.

Депутат добавил, что украинское командование не будет жалеть своих солдат, стремясь продемонстрировать Западу хоть какие-то успехи и выполняя требования Вашингтона.

В любом случае ВСУ будут прилежно исполнять то, что им велят из Вашингтона. Чем ближе конец киевского режима, тем более хаотичными и непредсказуемыми могут стать эти действия. Своих солдат будут бросать в топку тысячами, стараясь показать Западу хоть какие-то успехи на поле боя. И почти наверняка упор сделают на терроризм, запугивание мирного населения и убийства у нас в тылу. Стоит отметить, сегодня наши спецслужбы с этим достаточно неплохо справляются, — сказал Журавлев.

Ранее Сырский заявил, что украинская армия переходит от наступательных действий к ведению оборонительной операции. По его словам, во время обороны ВСУ будут задействовать укрепления и средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы. Главком указал, что дальнейшие перспективы украинской армии будут напрямую зависеть от поддержки Запада. Сырский отметил, что сейчас помощи недостаточно.