В Госдуме рассказали о деятельности украинских телефонных аферистов Депутат Аксаков: украинские аферисты почти ничего не украли за год

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Мошенники с Украины, которые обманывали россиян через звонки с подменных мобильных номеров, почти ничего не смогли украсть за этот год, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что ранее суммы украденных денег таким образом исчислялись миллиардами рублей. Причиной успешной борьбы с аферистами депутат назвал принятие нового закона, позволяющего блокировать подменные номера.

Я считаю, что мы большое дело сделали в прошлом году, приняв решение, закон, который позволяет блокировать подменные номера. С Украины же в основном шли звонки, кстати. И в этом году почти 100% номеров, звонков оттуда блокировалось. Соответственно, списание денег благодаря подменным номерам телефонов чуть ли не до нуля свелось, а до этого — миллиарды переводились. Хороший закон, — сказал Аксаков.

Ранее в ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества, которая набрала популярность после объявления спецоперации. По данным организации, вымогатели представляются сотрудниками банков и предлагают обменять накопленный кешбэк на рубли.

Как уверяют в ЦБ, мошенники получают необходимые банковские данные пользователей и совершают кражу средств со счета. Представители организации советуют ни в коем случае не предоставлять свои персональные данные по телефону, а лучше и вовсе прерывать разговор.