В Госдуме рассказали, как можно стабилизировать цены на автомобили Миронов: после получения госзаказа автопроизводители должны снижать цены

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После получения огромного госзаказа на автомобили для чиновников производители должны снизить цены, заявил депутат Госдумы, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. В беседе с «Парламентской газетой» он подчеркнул, что компании за счет производства машин для чиновников увеличат объем выпуска, у них вырастет выручка. В связи с этим можно требовать от автопроизводителей снижения цен на продукцию.

В такой ситуации мы вправе требовать от автозаводов выполнения определенных условий: снижения или, по крайней мере, стабилизации цен на автомашины и повышения показателей локализации, — отметил Миронов.

Парламентарий напомнил, что уже выступал с предложением оформить такое соглашение между правительством в лице Минпромторга и автокомпаниями. По его мнению, такое решение благоприятно повлияет как на производителей, так и на покупателей. Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий также подчеркнул, что чиновники готовы пересаживаться на отечественные машины, но этот процесс будет проходить постепенно.

Совет Думы ранее единогласно принял решение об использовании депутатами только автомобилей, произведенных в России, с начала 2024 года. Глава комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев выразил уверенность, что АвтоВАЗ сможет закрыть эту потребность законодателей.