В Госдуме раскрыли секрет успеха Валентины Матвиенко Слуцкий заявил, что Матвиенко обладает врожденным даром дипломатии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко умеет выстраивать конструктивный диалог ради общего результата и обладает врожденным даром дипломатии, сказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его мнению, эти качества помогают сенатору добиваться успехов.

Валентина Ивановна действительно выдающийся государственный деятель — мудрый политик и прирожденный дипломат. Стоит отдельно отметить ее умение выстраивать конструктивный диалог ради достижения общего результата. Благодаря этим качествам ей удается добиваться успеха даже в самых непростых ситуациях, — подчеркнул парламентарий.

Слуцкий отметил, что жизненный и профессиональный путь Матвиенко — это пример подлинного служения Отечеству. По его словам, все, кто с ней работал, знают: каждый ее шаг и решение отличаются продуманностью и нацеленностью на результат.

С Валентиной Ивановной нас связывают долгие годы конструктивной работы. Высоко ценю сложившиеся деловые отношения, построенные на взаимном уважении и общих целях. Многолетний вклад Валентины Ивановны в развитие нашей страны невозможно переоценить, — добавил Слуцкий.

Ранее Матвиенко заявила, что русофобия в Европе со временем сойдет на нет. По словам спикера Совета Федерации, европейцы прозреют и осознают ошибки, а российская культура вернется в регион.