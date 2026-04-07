07 апреля 2026 в 00:00

В Госдуме раскрыли секрет успеха Валентины Матвиенко

Слуцкий заявил, что Матвиенко обладает врожденным даром дипломатии

Валентина Матвиенко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко умеет выстраивать конструктивный диалог ради общего результата и обладает врожденным даром дипломатии, сказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его мнению, эти качества помогают сенатору добиваться успехов.

Валентина Ивановна действительно выдающийся государственный деятель — мудрый политик и прирожденный дипломат. Стоит отдельно отметить ее умение выстраивать конструктивный диалог ради достижения общего результата. Благодаря этим качествам ей удается добиваться успеха даже в самых непростых ситуациях, — подчеркнул парламентарий.

Слуцкий отметил, что жизненный и профессиональный путь Матвиенко — это пример подлинного служения Отечеству. По его словам, все, кто с ней работал, знают: каждый ее шаг и решение отличаются продуманностью и нацеленностью на результат.

С Валентиной Ивановной нас связывают долгие годы конструктивной работы. Высоко ценю сложившиеся деловые отношения, построенные на взаимном уважении и общих целях. Многолетний вклад Валентины Ивановны в развитие нашей страны невозможно переоценить, — добавил Слуцкий.

Ранее Матвиенко заявила, что русофобия в Европе со временем сойдет на нет. По словам спикера Совета Федерации, европейцы прозреют и осознают ошибки, а российская культура вернется в регион.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Павел Деревянко впервые показал дочь на публике
«Ростелеком» сообщил о мощной DDoS-атаке на свои сети
Премьер Словакии рассказал о своих планах на 9 Мая в Москве
День рождения Валентины Матвиенко: лучшие цитаты о Путине, СВО, Западе
В Госдуме раскрыли секрет успеха Валентины Матвиенко
Пензенский аэропорт закрылся
«Уральские пельмени» переживают кризис и несут многомиллионные убытки
ТЭС в подконтрольной Киеву части ДНР прекратила свою работу
Как подготовиться к Пасхе: когда молиться, что должно быть на столе
В ДНР сотни тысяч жителей остались без света после удара ВСУ
Трамп решил стать президентом еще одной страны
В Воронежской области при атаке вражеских дронов пострадал мужчина
Число погибших при взрыве на заводе в Нижнекамске возросло
Военэксперт рассказал, как надо бороться с провокациями типа Бучи
Эксперт заявил о нарастающем кризисе на Украине на фоне событий в Иране
Трамп назвал главный приоритет в переговорах с Ираном
В Сербии не исключили участия Англии в попытке подорвать «Турецкий поток»
Трамп заявил о пятне на репутации НАТО из-за равнодушия к Ирану
Совет мира Трампа «добрался» до ХАМАС
«Никакой радиации не надо»: описан страшный сценарий после ядерной войны
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

