В Госдуме раскрыли, останется ли Россия без детского питания из-за санкций Депутат Говырин: Россия может сама обеспечить себя детским питанием

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия способна обеспечить себя детским питанием, несмотря на санкции, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. В качестве примера он привел производственные мощности Ивановской области. Парламентарий добавил, что отечественный производитель стал хорошей альтернативой импортным «баночкам за сумасшедшие деньги».

У нас есть Ивановская область, которая производит много детского питания. Банка питания популярных детских иностранных производителей стоит около двух тысяч рублей, новорожденному ее хватит на неделю. В месяц, получается, восемь тысяч только на питание. А состав оставляет желать лучшего, химические иностранные добавки вызывают аллергическую реакцию, — подчеркнул Говырин.

По его словам, российские производители не уступают импортным по качеству детского питания и диетических пищевых продуктов.

Ранее стало известно, что суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей на одну женщину) в России уменьшился до 1,41 в 2023 году, обновив минимум за последние годы. При этом среди третьих и последующих детей показатель увеличился.

По мнению экспертов, спад коэффициента рождаемости в последние годы обусловлен тем, что в активный детородный возраст вступало поколение женщин 1990-х годов. Оно было не таким многочисленным, как поколение 1980-х.