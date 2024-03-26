Коэффициент рождаемости в России обновил многолетний минимум Росстат: коэффициент рождаемости в России сократился до 1,41

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей на одну женщину) в России уменьшился до 1,41 в 2023 году, обновив минимум за последние годы, о чем свидетельствуют результаты предварительной оценки Росстата. При этом среди третьих и последующих детей показатель увеличился, передает РБК.

Уточняется, что по итогам предыдущего года суммарный коэффициент рождаемости в России оказался минимальным за последние 17 лет. Снижение в сравнении с 2022 годом оказалось незначительным, тогда он составил 1,42. Последний раз более низкий коэффициент рождаемости в России наблюдался в 2006 году, тогда он был 1,31.

По мнению экспертов, спад коэффициента рождаемости в последние годы обусловлен тем, что в активный детородный возраст вступало поколение женщин 1990-х годов. Оно было не таким многочисленным, как поколение 1980-х. При этом в Минтруда отметили, что рождаемость зависит от численности населения в репродуктивном возрасте, уровня доходов, социокультурных и демографических установок, а также от мер господдержки.

Ранее СМИ сообщали, что стремительное снижение показателей рождаемости по всему миру может привести к опасной демографической катастрофе. Ученые из Института показателей и оценки здоровья считают, что с текущими тенденциями уже в 2050 году молодежь не сможет прокормить старшее поколение.