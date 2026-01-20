В Госдуме раскрыли, кто виноват в наступлении эпохи «мира без правил» Слуцкий: Европа добровольно передала свой суверенитет под протекторат США

Европа добровольно передала свой суверенитет под протекторат США, что привело к наступлению эпохи «мира без правил», написал в Telegram-канале лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий. По его словам, теперь международное право вытесняется «законом джунглей».

Кто виноват, господин [президент Франции Эммануэль] Макрон, в том, что международное право вытесняется теперь «законом джунглей»? Не только [президент США Дональд] Трамп, который как хороший бизнесмен извлекает выгоду из ситуации. «Мировую шахматную доску» давно перевернула сама Европа, добровольно передав свой суверенитет под протекторат Вашингтона, — написал Слуцкий.

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выразил мнение, что европейские политики не замечают ничего вокруг из-за своего узкого кругозора — и заявления главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о свитере Сергея Лаврова с надписью «СССР» это подтверждают. По его словам, ЕС продолжает заявлять о «российской угрозе», в то время как настоящая опасность для европейских стран НАТО исходит от США.