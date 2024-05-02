В Госдуме раскрыли, как изменится российская налоговая система в мае Депутат Говырин: в мае начнется реформа российской налоговой системы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Налоговая система России начнет реформироваться в мае 2024 года, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, параметры амнистии станут максимально лояльными и прозрачными для бизнеса. Парламентарий отметил, что она не предусматривает начисление пеней и штрафов.

Налоговая система России будет реформироваться уже в мае. Параметры амнистии будут максимально лояльные и прозрачные для бизнеса: она не предусматривает начисление пеней, штрафов, уголовные дела возбуждаться не будут. Вопрос дифференцированной ставки НДФЛ тоже будет решен. В целом система проверок по итогам обсуждений будет ориентирована на профилактическую работу с налогоплательщиками, — добавил Говырин.

Собеседник подчеркнул, что очень важно создать комфортные условия для малого и среднего бизнеса, чтобы предпринимателям не прилетали «письма счастья» с предписаниями как снег на голову, а сначала выдавалось предупреждение о том, что есть риски нарушений и что конкретно нужно исправить. Депутат добавил, что проверки должны быть направлены на предупреждение нарушений, а не на «прессинг».

Это очень важно сейчас для малого и среднего бизнеса, чтобы он выстоял в текущей экономической ситуации, развивался и рос, — подытожил он.

Ранее Говырин заявил, что российские предприниматели могут снизить налоговую нагрузку минимум 10 способами. Парламентарий отметил, что первой в «горячей десятке» значится работа в специальном режиме уплаты НДС, а также налогов на имущество и прибыль.