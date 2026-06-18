Стала известна судьба ребенка, пострадавшего при атаке ВСУ на автобус Ребенка, пострадавшего после атаки ВСУ на автобус, перевозят в Белоруссию

Ребенка, пострадавшего при атаке Вооруженных сил Украины на автобус в Брянской области и находящегося в тяжелом состоянии, перевозят в Белоруссию с использованием аппаратной поддержки, сообщил «Первый информационный» в Telegram-канале. Остальные пострадавшие находятся в сознании, их состояние оценивается как более стабильное.

Ребенка, который был в тяжелом состоянии, ночью прооперировали. Сейчас его транспортируют на аппаратной поддержке. Все остальные пострадавшие в сознании, разговаривают и чувствуют себя лучше, — говорится в сообщении.

Дрон ВСУ атаковал автобус 17 июня. В салоне находились воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы, которые ехали в Геленджик на отдых. Всего в тот момент в автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит продолжением специальной военной операции на Украине на удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области. По его словам, СВО необходима, чтобы обезопасить страну и ее жителей от террористических проявлений.