В Госдуме раскритиковали идею официально признать Z и V символами СВО Вассерман раскритиковал идею официально признать буквы Z и V символами СВО

Фото: dan-news.info

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с NEWS.ru раскритиковал предложение «Ветеранов России» на законодательном уровне признать буквы латинского алфавита Z,V и O официальными символами военной спецоперации РФ на Украине. Парламентарий предположил, что в случае отправки дополнительных подразделений ВС РФ в соседнюю страну, «придется сделать символом СВО весь алфавит». Он подчеркнул, что нападения на граждан, наносящих на одежды одну из литер, должны наказываться по закону, вне зависимости от статуса букв.

Мне не нравится сама идея закреплять в качестве символов статус отдельных букв. Так мы можем довольно быстро получить много нелепостей. Например, что нам делать, если введут на Украину еще какие-нибудь подразделения РФ и, соответственно, они получат какие-то иные тактические обозначения? Так придется сделать символом СВО весь алфавит. А то, что действительно есть среди нас, к сожалению, люди, проявляющие в той или иной форме антирусскую агрессивность, в том числе в форме нападения на людей, носящих эти символы, эти действия в любом случае противоправны, и подлежат наказанию вне зависимости от того, каков сейчас статус этих символов, — уверен Вассерман.

Накануне признать литеры Z и V официальными символами специальной военной спецоперации РФ на Украине предложил глава общественной организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Он подчеркнул, что в данный момент буквы являются лишь негласным знаком поддержки СВО. По его словам, литеры, особенно Z и V, стали узнаваемыми и положительно воспринимаются военными и гражданами РФ, ДНР и ЛНР. По мнению Резяпова, данная мера «повысит уровень правовой защиты указанных символов. За публичное осквернение будет наступать уголовная либо административная ответственность.

В мае в Минобороны РФ заявили, что латинские буквы V и Z не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки. Так в ведомстве ответили на запрос депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина. Парламентарий считает, что ответ Минобороны поможет избежать необоснованного привлечения к ответственности при выражении отношения к буквам.