В Госдуме призвали защитить от дискриминации одну категорию женщин

Кормящие женщины нуждаются в защите от дискриминации, заявила депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По ее словам, которые передает НСН, в России не вырастет здоровое поколение, если не поменяется отношение к кормящим мамам, которых заставляют покидать общественные места.

Периодически всплывают истории, когда кормящую маму с младенцем буквально с позором заставляют откуда-то уйти. Их периодически не пускают в рестораны, был громкий скандал с музеем, когда маме не позволили покормить ребенка. В этом случае мы сталкиваемся с очевидной дискриминацией, — заявила она.

Она напомнила, что кормление младенца нельзя отменить. Если грудной ребенок хочет есть, значит такой у него режим питания, резюмировала Буцкая.

Ранее Буцкая заявила, что депутатам приходят просьбы о возвращении обязательных отметок о браке и детях в паспортах. По ее мнению, информация о таких вещах должна быть не только в электронном виде.