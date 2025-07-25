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25 июля 2025 в 12:31

В Госдуме призвали защитить от дискриминации одну категорию женщин

Депутат Буцкая призвала защитить кормящих мам от дискриминации

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кормящие женщины нуждаются в защите от дискриминации, заявила депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По ее словам, которые передает НСН, в России не вырастет здоровое поколение, если не поменяется отношение к кормящим мамам, которых заставляют покидать общественные места.

Периодически всплывают истории, когда кормящую маму с младенцем буквально с позором заставляют откуда-то уйти. Их периодически не пускают в рестораны, был громкий скандал с музеем, когда маме не позволили покормить ребенка. В этом случае мы сталкиваемся с очевидной дискриминацией, — заявила она.

Она напомнила, что кормление младенца нельзя отменить. Если грудной ребенок хочет есть, значит такой у него режим питания, резюмировала Буцкая.

Ранее Буцкая заявила, что депутатам приходят просьбы о возвращении обязательных отметок о браке и детях в паспортах. По ее мнению, информация о таких вещах должна быть не только в электронном виде.

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