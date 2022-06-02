В Госдуме призвали ускорить воссоединение юга Украины с Россией Депутат Госдумы Шеремет: воссоединение юга Украины с Россией следует ускорить

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что необходимо ускорить интеграцию Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Сроки переходного периода должны быть сокращены, отметил он в беседе с РИА Новости.

Переходный период нельзя растягивать на длинное и неопределённое время. Он должен быть максимально сокращён, чтобы люди могли полноценно адаптироваться, а регионы, в которых они проживают, стать полноправными субъектами Российской Федерации, — подчеркнул депутат.

Он добавил, что регионы, которые Россия освободила в ходе спецоперации, должны пройти крымский путь, проведя референдумы.

Проведение референдумов станет гарантией того, что в последующем никто и никогда не сможет оспорить законный выбор людей, — уверен Шеремет.

По его словам, плебисциту нет альтернативы, тем более что украинский режим и националисты продолжают запугивать население освобождённых областей.