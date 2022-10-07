В Госдуме предложили разрешить альтернативную службу для ряда граждан

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Депутаты Госдумы Сардана Авксентьева и Максим Гулин внесли на рассмотрение законопроект, предоставляющий возможность заменить военную службу при мобилизации альтернативной (АГС) для отдельных категорий граждан. В пояснительной записке к документу говорится, что нормативный акт даст гражданам соответствующее конституционное право. В перечень вошли лица с определенными убеждениями, многодетные отцы и единственные в семье кормильцы.

Законопроект позволяет устранить пробел в отраслевом законодательстве в части определения предназначения граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, в период мобилизации, — говорится в пояснительной записке.

Законопроект предполагает возможность заменить военную службу гражданской лицам, чьи убеждения или вероисповедания противоречат выполнению воинских обязанностей; представителям коренных малочисленных народов РФ; имеющим трех и более несовершеннолетних детей; единственным кормильцам семей с детьми-инвалидами, а также детям одинокого родителя.

Авксентьева предлагает в рамках альтернативной службы направить таких граждан, например, охранять образовательные учреждения.

Согласно нынешнему законодательству, проходить АГС могут только лица, не достигшие 27 лет, вместо срочной службы.

Ранее ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, уточняющий критерии частичной мобилизации. В нем предлагается предоставить отсрочку от призыва единственным детям одиноких родителей, сыновьям или родным братьям граждан, погибших во время воинской службы, лицам, воспитывающим трех и более детей в возрасте до 16 лет или ребенка-инвалида, а также студентам очной и очно-заочной форм обучения.