В Госдуме предложили новый способ борьбы с кредитными мошенниками «Новые люди» внесли в ГД проект об уведомлении граждан о взятых кредитах через портал госуслуг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фракция «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает автоматическое уведомление граждан через портал госуслуг об оформленных на их имя кредитах и микрозаймах, сообщает РИА Новости. Авторы документа считают, что данная мера поможет защитить граждан от мошенников.

Предлагается обязать кредитные и микрофинансовые организации уведомлять заемщиков о заключении договоров потребительского кредита (займа) и микрозайма путем направления уведомления через государственный портал «Госуслуги», — цитирует агентство текст пояснительной записки к проекту.

Авторы отметили, что в настоящее время онлайн-займы оформляются без личного участия заемщика. Поэтому мошенник может оформить кредит на гражданина без его ведома, похитив паспорт или получив необходимые данные в Сети.

Лидер партии Алексей Нечаев рассказал, что около семи миллионов россиян при проверке своих кредитных историй обнаружили, что на их имя оформлены займы мошенниками. По его мнению, объясняется такая ситуация тем, что банки несерьезно относятся к проверке персональных данных заемщиков. Сейчас они обязаны уведомлять заемщика об оформленном кредите только по указанному гражданином телефону. Однако злоумышленник может указать недостоверный номер. В таком случае гражданин узнает о кредите только тогда, когда к нему придут коллекторы.

Ранее сообщалось, что в Москве центр косметологии оформил на модель кредиты почти на 600 тысяч рублей без ее ведома. О займах она узнала только, когда начали поступать сообщения из банков.