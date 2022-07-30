В Госдуме пообещали разобраться с «Почтой России» из-за утечки данных Депутат Госдумы Хинштейн пообещал разобраться с «Почтой России» из-за утечки персональных данных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовая утечка персональных данных пользователей «Почты России» должна стать предметом серьезных разбирательств, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, инцидентом следует заняться прокуратуре и Роскомнадзору.

По предварительной оценке самой компании, взлом произошёл извне по причине человеческого фактора и халатности. Этот инцидент должен стать поводом для самой серьёзной работы над ошибками, — подчеркнул депутат.

Также Хинштейн отметил, что это дело имеет для него особую важность, поскольку он является членом совета директоров «Почты России». На ближайшем заседании совета будет рассмотрен вопрос о более эффективных способах защиты персональных данных.

О массовой утечке персональных данных пользователей «Почты России» стало известно накануне. Сообщалось, что всего утекло 10 млн строк, которые содержали ФИО отправителей и получателей, их телефонные номера, а также трек-коды отправлений. В пресс-службе компании подтвердили утечку данных.

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал ужесточить штрафы за утечку персональных данных. Он отметил, что текущий размер штрафов в 60–100 тысяч рублей нельзя сравнить с тем ущербом, который причиняет слив персональной информации. По его мнению, необходимо ввести оборотные штрафы для компаний, в которых случилась утечка данных.