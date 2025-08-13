Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 13:54

В Госдуме ответили, как провокация Киева отразится на переговорах РФ и США

Депутат Водолацкий: провокация Киева не сорвет переговоры России и США на Аляске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которые, как ожидается, состоятся на Аляске 15 августа, не сорвутся, выразил уверенность в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, российские и американские спецслужбы держат руку на пульсе и информированы о возможных провокациях Киева.

Учитывая, что Дональду Трампу удалось назначить на руководящие посты в ЦРУ, Службе национальной безопасности и прокуратуре людей, которые находятся в команде Трампа, они, как и наши спецслужбы, владеют ситуацией и информируют Трампа о том, что готовит [президент Украины Владимир] Зеленский и его подонки. Поэтому я не думаю, что переговорный процесс сорвется, — подчеркнул парламентарий.

Но, как отметил Водолацкий, США придется сделать выводы относительно помощи Зеленскому, который может пойти на убийство своих граждан «ради того, чтобы удержаться в кресле». Депутат назвал такой подход бесчеловечным и безответственным.

Хотя о какой ответственности Зеленского можно говорить, если у него ненависть к своему собственному народу, — заключил он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев готовит масштабную провокацию в Харьковской области для срыва встречи Путина и Трампа на Аляске. По данным ведомства, ожидается удар по густонаселенным жилым кварталам или больнице в Чугуеве.

Украина
переговоры
США
Россия
Госдума
Владимир Путин
Дональд Трамп
Аляска
Виктор Водолацкий
Владимир Зеленский
Замира Евтых
З. Евтых
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В стране СНГ впервые запустили высокоскоростной интернет Starlink
Названы страны, пославшие наемников–террористов на границу России
Вучич больше не хочет быть президентом Сербии
Обиженный Киев занимается «демонтажом» венгерского правительства
«Уходят свидетели исторических событий»: генерал о смерти Зайцева
Ивана Краско похоронили на кладбище в Комарово
Кибермошенники или MAX: почему на самом деле блокируют WhatsApp и Telegram?
Сенатор Рогозин раскрыл «праздничную» тенденцию в расправах СБУ
«Нахаляву рубят деньги»: экс-футболист осудил тренеров-гастарбайтеров в РПЛ
В МИД РФ призвали Японию покаяться
Психолог объяснил, как возникает разница в поколениях
В Госдуме высказались об угрозах подполковника расстрелять защитников парка
Безвизовых мигрантов в России хотят обязать сдать биометрию
Россиянин вставил себе в анус четыре пальчиковые батарейки для бодрости
WhatApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
ЦСКА расторг контракт с провалившим допинг-тест хоккеистом
Политолог раскрыл, почему провокации Киева не сорвут саммит Путина и Трампа
Украинскому «Нафтогазу» выделят рекордный кредит на топливо к зиме
Американские магнаты приступили к созданию «генетической суперкасты»
«Значимость прошла»: в СФ оценили кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.