В Госдуме ответили, как провокация Киева отразится на переговорах РФ и США

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которые, как ожидается, состоятся на Аляске 15 августа, не сорвутся, выразил уверенность в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, российские и американские спецслужбы держат руку на пульсе и информированы о возможных провокациях Киева.

Учитывая, что Дональду Трампу удалось назначить на руководящие посты в ЦРУ, Службе национальной безопасности и прокуратуре людей, которые находятся в команде Трампа, они, как и наши спецслужбы, владеют ситуацией и информируют Трампа о том, что готовит [президент Украины Владимир] Зеленский и его подонки. Поэтому я не думаю, что переговорный процесс сорвется, — подчеркнул парламентарий.

Но, как отметил Водолацкий, США придется сделать выводы относительно помощи Зеленскому, который может пойти на убийство своих граждан «ради того, чтобы удержаться в кресле». Депутат назвал такой подход бесчеловечным и безответственным.

Хотя о какой ответственности Зеленского можно говорить, если у него ненависть к своему собственному народу, — заключил он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев готовит масштабную провокацию в Харьковской области для срыва встречи Путина и Трампа на Аляске. По данным ведомства, ожидается удар по густонаселенным жилым кварталам или больнице в Чугуеве.