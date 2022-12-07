В Госдуме отреагировали на желание США исключить Россию из G20 Депутат Госдумы Чепа: США не смогут продавить инициативу об исключении России из G20

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Попытка лоббировать решение об исключении России из G20 для США обернется провалом, предположил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с Lenta.ru он отметил, что помимо Соединенных Штатов и стран НАТО в «Большой двадцатке» также присутствуют лидеры других государств, которые понимают, что без участия России у них не получится решить большинство проблем.

G20 — это не только Соединенные Штаты Америки и не только НАТО. Есть страны, которые выступают категорически против исключения России из «Большой двадцатки». На сегодняшний день многие страны прекрасно понимают, что без участия России большинство проблемных вопросов решить просто невозможно, — заявил Чепа.

По его мнению, Москва будет внимательно наблюдать за развитием событий и отреагирует на предложение США дипломатическим путем.

И лично у меня есть уверенность в том, что попытка продавить такие предложения не получится, — высказался Чепа.

Ранее стало известно, что США добавили в проект оборонного бюджета страны меры по исключению России из G20. В нем также говорится о планах лишить Москву членства в Базельском комитете по банковскому надзору, Совете по финансовой стабильности и Международной ассоциации страховых надзоров.