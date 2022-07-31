В Госдуме отметили роль Черноморского флота в защите Крыма Депутат Госдумы Белик: Черноморский флот создал мощный рубеж обороны на подступах к Крыму

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что Черноморский флот на подступах к Крыму организовал мощный рубеж обороны. Тем самым в рамках спецоперации приближена победа над киевским режимом, отметил он в беседе с РИА Новости.

Черноморский флот сегодня работает, как говорится, в три смены. Наши моряки создали мощный рубеж обороны на подступах к Крыму как с суши, так и с моря, приближая победу над киевским нацистским режимом, — подчеркнул депутат.

Он указал на то, что в настоящее время корабли Черноморского флота из Севастополя встречают день ВМФ на боевом задании. При этом город всей душой с моряками, добавил Белик.

Весь город поддерживает проведение спецоперации и болеет за наших моряков, которые выполняют трудное, опасное, но необходимое для Родины задание, — отметил он.

Ранее стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу заявил: российские моряки успешно обеспечивают безопасность страны. Они демонстрируют отличную морскую выучку и слаженность действий, отметил министр в поздравлении с Днём Военно-морского флота. Шойгу поблагодарил ветеранов, участвующих в патриотическом воспитании молодежи и сохранении традиций.