Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила инициативу об ужесточении государственного контроля за выдачей огнестрельного оружия. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн.
Комиссия Правительства по законопроектной деятельности на сегодняшнем заседании поддержала нашу с коллегами инициативу об ужесточении госконтроля за выдачей огнестрельного оружия, — сообщил он.