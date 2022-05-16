Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила инициативу об ужесточении государственного контроля за выдачей огнестрельного оружия. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн.