В Госдуме оценили необходимость расширить зону действия СВО Депутат ГД Швыткин: решать о необходимости расширения зоны СВО должен Генштаб

Фото: МО РФ

Решение о расширении зоны действия специальной военной операции (СВО) на Украине должны принимать президент России Владимир Путин и Генеральный штаб Вооруженных сил (ВС) РФ, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Комментируя ситуацию Lenta.ru, парламентарий подчеркнул, что соответствующие действия могут осуществляться только в таком случае.

Я лично исхожу и действую из замысла Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Исходя из этого замысла, должны приниматься соответствующие решения. Мы можем лишь высказывать свои мысли и мнения, — пояснил депутат.

По словам Швыткина, обстрел Севастополя, который произошел в ночь на 13 сентября не должен оставаться безнаказанным. Парламентарий уточнил, что при этом решение о нанесении ударов также остается прерогативой верховного главнокомандующего и Генштаба ВС РФ.

Еще раз хочу отметить: нанесение ударов, расширение зоны специальной военной операции — это прерогатива верховного главнокомандующего и Генерального штаба Вооруженных сил России, — заключил депутат.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил о срабатывании системы ПВО, а также о возникновении пожара «не на гражданском объекте». Возгоранию был присвоен четвертый класс. Позднее Развожаев добавил, что в результате атаки ВСУ пострадали 24 человека.