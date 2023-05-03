В Госдуме оценили намерения Запада запретить транзит через Россию Депутат Журова предрекла проблемы для западного бизнеса при запрете транзита через РФ

Бизнес западных стран ждут серьезные проблемы, если государства Европейского союза и «большой семерки» введут запрет на транзит товаров и сырья через территорию России, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с Lenta.ru она высказала мнение, что подобные ограничения нанесут больше ущерба тем, кто их вводит, чем Москве.

Если везут через Россию, это выгодно тем, кто это делает. Это вопрос не нашей экономической выгоды, а тех, кто занимается бизнесом. Очень многие наши транспортные компании, которые занимаются международным транзитом, уже были под санкциями. Там было поименно, компании перечислялись, а сейчас — в принципе, — отметила депутат.

Ранее стало известно, что в 11-й западный антироссийский санкционный пакет могут войти меры по пресечению обхода предыдущих ограничений. Так, планируется ввести запрет на транзит многих товаров через Россию, а также санкции в отношении судов, которые отключают навигационные системы, чтобы обойти меры. Кроме того, западные страны намерены ввести персональные ограничения в отношении около 30 россиян. Для принятия пакета необходима поддержка всех стран-членов ЕС.