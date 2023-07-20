В Госдуме оценили идею ввести премию для добропорядочных москвичей Депутат Терентьев: идея премии для москвичей связана с предвыборной кампанией Чернышова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэрия Москвы

Идея о введении премии для москвичей связана с предвыборной компанией кандидата в мэры столицы от ЛДПР Бориса Чернышова, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по труду Михаил Терентьев. Депутат отметил, что подобных инициатив у кандидата в градоначальники будет много.

Естественно, что эта идея связана с предстоящими выборами мэра Москвы, на которые Чернышов баллотируется. У него таких инициатив с дополнительной поддержкой москвичей будет много, — рассказал Терентьев.

Депутат подчеркнул, что с такой инициативой в первую очередь встает вопрос администрирования и финансирования. Также по мнению Терентьева, в Москве есть много других вопросов, в том числе помощь тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.

Нужно выявлять, действительно ли гражданин является жителем Москвы, действительно ли он не совершал никаких правонарушений. Также вопрос, из какого бюджета будут выплачиваться эти премии. Если Борис Чернышов проработает все эти вопросы, инициатива может иметь право на жизнь, — отметил депутат.

20 июля Чернышов в интервью ТАСС предложил премировать добропорядочных москвичей за соблюдение ПДД, своевременную уплату кредитов и налогов.

10 июля Мосгоризбирком в ходе заседания зарегистрировал первого кандидата на выборах мэра российской столицы. Им стал действующий градоначальник Сергей Собянин. Документы от потенциальных кандидатов на пост мэра российской столицы принимались до 7 июля. Собянин был выдвинут московским отделением «Единой России», Владислав Даванков — партией «Новые люди», Борис Чернышов — городским отделением ЛДПР.