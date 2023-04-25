В Госдуме объяснили отказ Японии и ЕС от полного запрета экспорта в Россию Депутат Чепа объяснил отказ Японии и ЕС от запрета экспорта в Россию экономическими интересами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Страны Евросоюза и Япония понимают, что сильно пострадают в экономическом плане, если введут полный запрет на экспорт в Россию, поэтому они выступили против такого предложения США, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с Lenta.ru он указал, что американцы настолько высокого мнения о себе, что даже не думают о возможных последствиях для своих союзников в случае полного запрета экспорта в Россию.

По словам депутата, Россия отвечает на санкции ЕС и Японии адекватными мерами, в результате страдают экономики этих стран.

Хотя бы взять рыбную промышленность, морепродукты, и проекты японцев на Сахалине — они от этого страдают. Американцы страдают в меньшей степени, им наплевать на своих стратегических партнеров, только их интересы превыше всего, поэтому в какой-то момент времени эти страны пытаются что-то ответить, — объяснил Чепа.

Парламентарий добавил, что попытки США давить на другие страны вызывают недовольство и жесткую реакцию.

Ранее предложение США к странам «Большой семерки» о полном запрете экспорта в Россию встретило неприятие Евросоюза и Японии, которые назвали подобное решение невозможным.