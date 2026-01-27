Россиянам объяснили, как часто можно прикрепляться к поликлинике

Россияне могут прикрепиться к новой поликлинике один раз в год, рассказал RT председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он отметил, что смена поликлиники чаще доступна тем, кто переезжает в другой регион.

Поменять поликлинику и прикрепиться к другой достаточно просто. Для этого нужно подать заявление лично в регистратуре новой поликлиники или онлайн через портал госуслуг. Для этого потребуется полис ОМС, паспорт и СНИЛС, — рассказал Леонов.

Депутат объяснил, что срок рассмотрения заявления составляет от трех до четырех дней. Он отметил, что обращаться в старую поликлинику не требуется.

Ранее сообщалось, что сроки ожидания медицинской помощи официально закрепили в России. Документ утвержден постановлением кабмина РФ о программе государственных гарантий бесплатного оказания врачебной помощи на 2026–2028 годы.