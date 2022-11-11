В Госдуме перечислили видеоигры с ЛГБТ-пропагандой Депутат Лантратова: ЛГБТ-пропаганда есть в линейках игр Assassin's Creed и Dragon Age

Фото: Ubisoft

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова перечислила NEWS.ru видеоигры, где, по ее мнению, есть пропаганда ЛГБТ. Так, геи, лесбиянки, трансгендеры и бисексуалы были обнаружены в линейках игр Assassin’s Creed, Dragon Age, The Las of Us и других.

Inquisition, Assassin’s Creed, Assassin’s Creed: Brotherhood, Assassin’s Creed: Rogue, Assassin’s Creed: Syndicate, Assassin’s Creed Odyssey, Borderlands, Divinity: Original Sin 2, Dragon Age: Origins, Dragon Age: Inquisition, Life Is Strange, The Last of Us, The Last of Us: Part 2, Fallout, Apex Legends, RimWorld, Overwatch и другие. Во всех этих играх есть геи, лесбиянки, трансгендеры и бисексуалы, — сообщила Лантратова.

Также она рассказала, что одними из первых игр с персонажами гомосексуальной ориентации были Le crime du parking, Moonmist и Circuit’s Edge. Но наиболее заметно присутствие гей-пропаганды в игре Sims 3, утверждает депутат Госдумы.

Игра The Sims 3, в которой игроку надо создавать семью. <...> У героя есть опция поцеловать однополого друга, пригласить его на свидание, заняться любовью и даже создать семью и завести детей! Иногда к герою самому могут пристать с поцелуями люди одного с ним пола. То есть ребенку, который играет в это, такое поведение демонстрируют как норму и дают возможность попробовать альтернативный сценарий семейных отношений, — отмечает она.

Ранее Лантратова выступила с предложением ввести административную ответственность за пропаганду ЛГБТ в компьютерных играх. Как сообщают СМИ, поправки предполагается внести ко второму чтению законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и штрафах за нее.

IT-эксперт и главный разработчик Kremlin.ru Артем Геллер назвал идею запрещать игры за жестокость и ЛГБТ «политической инициативой ради инициативы». Он предложил вместо этого налаживать каналы продажи, чтобы верифицировать возраст и не продавать тому, кто не соответствует.