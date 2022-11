Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова перечислила NEWS.ru видеоигры, где, по ее мнению, есть пропаганда ЛГБТ. Так, геи, лесбиянки, трансгендеры и бисексуалы были обнаружены в линейках игр Assassin’s Creed, Dragon Age, The Las of Us и других.

Inquisition, Assassin’s Creed, Assassin’s Creed: Brotherhood, Assassin’s Creed: Rogue, Assassin’s Creed: Syndicate, Assassin’s Creed Odyssey, Borderlands, Divinity: Original Sin 2, Dragon Age: Origins, Dragon Age: Inquisition, Life Is Strange, The Last of Us, The Last of Us: Part 2, Fallout, Apex Legends, RimWorld, Overwatch и другие. Во всех этих играх есть геи, лесбиянки, трансгендеры и бисексуалы, — сообщила Лантратова.