Запрет игр за жестокость и ЛГБТ назвали «инициативой ради инициативы» IT-эксперт Геллер: идея запрета игр за жестокость и ЛГБТ-элементы похожа на «инициативу ради инициативы»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Идея запрещать видеоигры за элементы жестокости и пропаганду ЛГБТ похожа на «политическую инициативу ради инициативы», заявил NEWS.ru IT-эксперт и главный разработчик Kremlin.ru Артем Геллер. Таким образом он прокомментировал соответствующий законопроект, находящийся на рассмотрении в Госдуме.

Запрет звучит очень странно. Есть рейтинговые системы, разграничивающие игры по возрасту. Скорее надо налаживать каналы продажи, чтобы верифицировать возраст и не продавать тому, кто не соответствует. Именно так нужно решать проблему. Похоже на политическую инициативу ради инициативы, — рассказал Геллер.

По его словам, если говорить о жестокости в играх, то «надо запрещать вообще все игры, особенно крупнейшие франшизы».

Момент технически очень сложный. Дистрибуция контента идет с разных интернет-магазинов, тот же Steam. Очень много площадок, до всех не добраться. Это стимулирует пиратство, торренты вновь заполнятся людьми. Они все равно будут играть во что хотят, скачивать, — отметил Геллер.

За ЛГБТ-пропаганду в компьютерных играх следует ввести административную ответственность. С таким предложением ранее выступила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Об этом сообщают «Известия». По данным издания, поправки предполагается внести ко второму чтению законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и штрафах за нее.

Согласно документам, в России запретят пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии, а также введут запрет на распространение информации об ЛГБТ и призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.