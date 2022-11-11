В России могут начать наказывать за ЛГБТ-пропаганду в играх Депутат Госдумы Лантратова: за ЛГБТ-пропаганду в играх следует ввести ответственность.

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За ЛГБТ-пропаганду в компьютерных играх следует ввести административную ответственность. С таким предложением выступила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Об этом собщают «Известия». По данным издания, поправки предполагается внести ко второму чтению законопроектов о запретете пропаганды ЛГБТ и штрафах за нее.

В настоящее время оборот видео- и компьютерных игр должным образом не регулируется. Дети не защищены от демонстрации многочисленных актов насилия. Отсутствует также и запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей и желание сменить пол в данном сегменте развлечений, — заявила Лантратова.

Он обратила внимание, что в ряде компьютерных игр имеются персонажи нетрадиционной ориентации. Предлагаемые поправки, по мнению депутата, позволят обеспечить безопасность контента и «сохранение здоровья граждан»., а также позволят вести профилактику «общественно опасных деяний под влиянием игрового контента».

К такой информации может быть отнесена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и желание сменить пол, а также иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, — сообщила депутат.

Госдума 27 октября единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Также были введены три административные статьи, предусматривающие крупные денежные штрафы за нарушение закона.

Согласно документам, в России запретят пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии, а также введут запрет на распространение информации об ЛГБТ и призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

Ранее депутат Госдумы, музыкант Денис Майданов заявил, что в России следует ужесточить штрафы за аморальное поведение и пропаганду ЛГБТ. Он привел в пример отношение к штрафам деятелей шоу-бизнеса, которые не воспринимают соответствующее наказание всерьез.

В свою очередь заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) всегда поддерживала запрет не только ЛГБТ-повестки, но и всякой «пропаганды греха». Он подчеркнул, что принятие Госдумой закона о запрете ЛГБТ-пропаганды вполне соответствует церковным целям.