«Бить надо сильнее»: в ГД потребовали жестких штрафов за пропаганду ЛГБТ Депутат Госдумы Майданов призвал ужесточить штрафы за пропаганду ЛГБТ и аморальное поведение

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

В России следует ужесточить штрафы за аморальное поведение и пропаганду ЛГБТ, такое мнение депутат Госдумы, музыкант Денис Майданов высказал в ходе своего выступления на итоговом форуме Общественной палаты РФ «Сообщество», передает корреспондент NEWS.ru. Он также выразил довольство ходом принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.

Я рад, что законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды находится уже на втором чтении, только штрафы за пропаганду, я считаю, должны быть жестче. Мне много жаловались россияне. Условно, что в Мариинке бегают по сцене мужчины в голубых лосинах и примеряют туфельку Золушки. Или, допустим, выходит последний фильм с Куценко «1703», где главный герой — трансгендер (в исполнении Павла Табакова. — NEWS.ru). Это всё создано до специальной военной операции России на Украине, и мы должны помочь этому быстрее дожить, — заявил Денис Майданов.

По мнению депутата, в России «должны появиться более жесткие штрафы за аморальное поведение». Он привел в пример отношение к штрафам деятелей шоу-бизнеса, которые не воспринимают соответствующее наказание всерьез.

Я вспоминаю, как Моргенштерн сидел в свое время в программе [Ивана] Урганта и они смеялись над штрафом в 100 тысяч рублей, который присудили Моргенштерну (за пропаганду наркотиков в ряде видеоклипов. — NEWS.ru). Что такое 100 тысяч для деятеля шоу-бизнеса? Это цветочки. Бить надо, конечно же, сильнее, — считает Денис Майданов.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина заявила, что одних штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений недостаточно. Она подчеркнула, что во втором чтении законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды будет рассмотрена возможность введения уголовной ответственности.