В Госдуме назвали сумасшествием планы передать Украине Запорожскую АЭС Депутат Госдумы Новиков назвал сумасшествием планы передать Украине Запорожскую АЭС

Фото: Olexander Prokopenko/ТАСС

Запорожская АЭС

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с NEWS.ru назвал сумасшествием требование Европы передать Украине Запорожскую АЭС. По его словам, нынешние регулярные обстрелы АЭС со стороны Украины могут привести к аварии, в результате которой будет загрязнена вся территория Европы. Однако заявления европейских чиновников свидетельствуют о том, что они «абсолютны не способны» трезво оценить сложившуюся ситуацию.

И вместо того, чтобы задействовать все свои возможности для прекращения этих самых обстрелов станции, западные страны занимаются совершенно обратными вещами и в данном случае их разум явно отказывает. Полное сумасшествие, — подчеркнул Новиков.

Ранее министры иностранных дел стран G7 призвали российские власти незамедлительно передать Киеву контроль над Запорожской АЭС, заявив, что обеспокоены возможными угрозами на ядерных объектах Украины. Кроме того, они поддержали действия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по усилению безопасности ядерных объектов и настаивают на отправке экспертов в регион.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон также призывает Москву вернуть Киеву полный контроль над объектом. По данному вопросу США намерены работать с МАГАТЭ.